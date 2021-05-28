С фотозоной и деревом желаний. На Кургане Славы стартует новый развлекательный проект

На протяжении всего лета по выходным у подножья мемориала будут проходить тематические экспозиции. Первыми представят выставку учреждения образования Минской области. Все желающие смогут принять участие в подвижных играх, викторинах. Будут организованы мастер-классы и фотозоны. Также организаторы установят дерево желаний, на котором можно будет оставить пожелания для родных.