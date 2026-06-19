«С этой песни начинается мое возвращение к себе» – певица Жанет рассказала о новое композиции

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Сегодня у меня новая песня. Она ждала своего часа. Я для себя решила, что пришло время, потому что те люди, которые ее слышали, я уже ее где-то выступала с этой песней, все прямо требовали, где можно скачать, послушать. Эта песня иная. А точнее, если правильно сказать, именно с этой песни начинается мое возвращение к себе, к той Жанет, которая когда-то начинала свою сольную карьеру около 30 лет назад.

30 лет назад, именно 98-й год, когда вышел мой первый видеоклип, состоялся мой первый сольный концерт, состоялся мой первый тур, первый альбом. Понятно, что были выступления до этого профессиональные, в том числе на профессиональной сцене. Я для себя обозначила 98-й год. Именно с того времени, ведь я писала песни сама: и музыку, и текст. Потом пришел момент, когда вдруг я подумала, наверное, каждый должен заниматься своим делом. Пускай поэты сочиняют стихи, музыканты пишут музыку, а я буду просто петь. Этот был довольно такой длительный период. А сейчас я поняла, что я снова хочу писать, потому что я являюсь автором этой песни, и текста, и музыки. Я получила колоссальное удовольствие и наслаждение. Но самое интересное, что была обратная реакция. Ко мне стали многие подходить, не хотела ли бы ты восстановить свои старые песни? Я вдруг поняла, что, наверное, именно с этого момента я сейчас немножечко буду менять свой репертуар и буду возвращаться к себе той прошлой, когда мне казалось, что весь мир мой, я ничего не боюсь и я живу только ради людей, ради творчества.