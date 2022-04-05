«С этого же пола есть можно!» Реакция американки на чистоту в минском метро

Новости Беларуси. Пример того, как можно стать патриотом нашей страны буквально за один день. По крайней мере именно так получилось в семье Оксаны Браун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее свекровь-американка приехала в Беларусь к родственникам погостить. Барбара в Минске изучила общепит и отправилась по магазинам.

Хочу подвести итоги пребывания моей свекрови на моей малой Родине – в Минске она провела чуть больше месяца, и сказать, что осталась под впечатлением – это ничего не сказать! Первое, что ей сразу бросилось в глаза, – это чистота. Спустившись впервые в минское метро, она воскликнула: «Да с этого же пола есть можно!» И ее восторг вполне оправдан, особенно если сравнить наше белорусское метро с, например, нью-йоркским, где и мусор на путях, и вонь, и крысы. Второе, чем восторгалась свекровь, – это качество и разнообразие продуктов и еды. И в магазинах, и заведениях, причем начиная от дорогих ресторанов и заканчивая непримечательными забегаловками. «Если бы у нас в США были рестораны с таким вкусным и разнообразным меню, я бы дома никогда не готовила».

Подписчики не упустили возможность оставить свои комментарии под постом. Многие изъявили желание обязательно посетить Беларусь. Особенно на фоне некоторых желающих за океаном исказить истинную картину.