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«С этого же пола есть можно!» Реакция американки на чистоту в минском метро

05 апреля 2022 19:28
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Новости Беларуси. Пример того, как можно стать патриотом нашей страны буквально за один день. По крайней мере именно так получилось в семье Оксаны Браун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее свекровь-американка приехала в Беларусь к родственникам погостить. Барбара в Минске изучила общепит и отправилась по магазинам.

О ее впечатлениях рассказала невестка в посте одной из соцсетей.

«С этого же пола есть можно!» Реакция американки на чистоту в минском метро-1

Хочу подвести итоги пребывания моей свекрови на моей малой Родине – в Минске она провела чуть больше месяца, и сказать, что осталась под впечатлением – это ничего не сказать! Первое, что ей сразу бросилось в глаза, – это чистота. Спустившись впервые в минское метро, она воскликнула: «Да с этого же пола есть можно!» И ее восторг вполне оправдан, особенно если сравнить наше белорусское метро с, например, нью-йоркским, где и мусор на путях, и вонь, и крысы. Второе, чем восторгалась свекровь, – это качество и разнообразие продуктов и еды. И в магазинах, и заведениях, причем начиная от дорогих ресторанов и заканчивая непримечательными забегаловками. «Если бы у нас в США были рестораны с таким вкусным и разнообразным меню, я бы дома никогда не готовила».

Подписчики не упустили возможность оставить свои комментарии под постом. Многие изъявили желание обязательно посетить Беларусь. Особенно на фоне некоторых желающих за океаном исказить истинную картину.

«С этого же пола есть можно!» Реакция американки на чистоту в минском метро-4

И вот зачем Америка лезет со своим уставом в чужой монастырь? Что она хочет изменить? Все в Беларуси хорошо, не идеально, может, но сколько положительного, чему можно поучиться бы и другим странам. Нет хотели и там сумятицу внести.

Аж в Беларусь захотелось.

Не исключено, что в скором будущем Барбара вновь навестит Беларусь, чтобы побывать и в других городах.

# Туризм # общество # Оксана Браун # Фотофакт

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