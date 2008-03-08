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С Днем женщин соотечественниц поздравил Президент Беларуси

08 марта 2008 14:48
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"Этот замечательный праздник - признание в любви и уважении к прекрасной половине человечества, - говорится в поздравлении. Глубокое восхищение вызывают духовное совершенство, мудрость и очарование белорусских женщин. Природа наделила вас нежностью, чуткостью, трудолюбием и оптимизмом".

Глава государства выразил признательность женщинам за созидательный труд на благо страны и пожелал, чтобы мужское внимание, преклонение и забота стали постоянными спутниками жизни, и чтобы их всегда окружало великодушие родных и близких людей.
# общество

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