С Днем женщин соотечественниц поздравил Президент Беларуси

"Этот замечательный праздник - признание в любви и уважении к прекрасной половине человечества, - говорится в поздравлении. Глубокое восхищение вызывают духовное совершенство, мудрость и очарование белорусских женщин. Природа наделила вас нежностью, чуткостью, трудолюбием и оптимизмом".



Глава государства выразил признательность женщинам за созидательный труд на благо страны и пожелал, чтобы мужское внимание, преклонение и забота стали постоянными спутниками жизни, и чтобы их всегда окружало великодушие родных и близких людей.