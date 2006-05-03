С днем рождения, метро!

3 мая 1977 года на месте будущей станции <Парк Челюскинцев> начались работы по строительству первой линии Минского метрополитена. А идея строительства метро в белорусской столице возникла намного раньше - ещё в 60-е годы. Однако в Советском Союзе право на подземный транспорт имели города с численностью населения не менее миллиона человек. Столица достигла этого рубежа только в 1975 году. И в мае 1977 года работы по строительству метро начались полным ходом, и уже 16 июня была забита первая свая. Участок от <Института культуры> до <Московской> был сдан в июне 1984 года.