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С днем рождения, <Рэспублiка>!

14 июня 2006 12:18
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Одно из самых молодых и динамично развивающихся изданий страны, газета <Рэспублiка>, отмечает сегодня 15-летний юбилей. Это издание позиционирует себя, как газета для деловых людей, вместе с тем, ее охотно читают и люди старшего поколения. Стабильный прирост тиража - лучшее доказательство востребованности издания. Последние новости в подаче журналистов этой газеты читают по всей Беларуси, электронную версию газеты регулярно просматривают в США, Канаде и европейских странах. Средний возраст сотрудников издания - 35 лет. Всего на газету и два ее дочерних издания (приложение <Вести потребкооперации> и журнал <Вестник Министерства по налогам и сборам>) получают около 130 тысяч подписчиков.
# общество

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