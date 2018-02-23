«С детьми, конечно, работать достаточно тяжело»: в Минске мужчина заведует детсадом

Это здание на улице Черняховского помнит многих, кто пришёл сюда малышом, а сейчас приводит сюда своих детей и внуков.



Сергей Рико, заведующий ГУО «Детский ясли-сад №226 Минска»:

Здание в 1965 году было открыто, застраивался целый микрорайон в этот период. До этого здесь, в принципе, ничего не было такого. И здание с тех же лет и осталось.

Стоит, цветёт.



Сергей Робертович – заведующий яслями-садом № 226 – в должности три года. И если в школах директора-мужчины – довольно частое явление, то в столичных детских садах – он такой один.

За маленьким будущим поколением в саду – глаз да глаз. Сам заведующий яслями знает толк в особом подходе к каждому ребёнку, воспитателю и нянечке.

Чтобы знать, что есть кому постоять за честь сада.



Сергей Рико:

Не всегда получается сразу найти что-то близкое для каждого ребёнка. Примерно та же система с родителями. То есть, к каждому родителю тоже нужно найти подход.

В принципе, это – работа интересная, творческая.

И всегда, как говорится, стремишься развиваться-развиваться-развиваться.

Сергей Рико вырос в семье, где его талантам и увлечениям уделялось профессиональное внимание.

Сергей Рико:

Моя семья – педагоги все. И, когда я закончил образование – педуниверситет имени Максима Танка, то, в принципе, я и пошёл. Чтобы стать генералом, нужно начать служить солдатом. Сергей тоже прошел свою вахту воспитателем.

Признаётся, что этот опыт дал ему основу для развития и понимания профессии на практике, а не только в теории.

Сергей Рико:

С детьми, конечно, работать достаточно тяжело. Потому что нужно не только чему-то обучить ребёнка, дать определённые навыки и умения, тут самое главное – безопасность, ответственность за жизнь и здоровье детей. В любой работе нужно работу любить.

И, в первую очередь, видеть какую-то отдачу.

Если нет отдачи, соответственно, работа не будет вызывать той любви и радости, которая есть.

Когда-то Сергей приехал в Минск совсем молодым человеком, менялся вместе с городом, и теперь они оба стали взрослее и мужественнее.