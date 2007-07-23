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С Цнянского водохранилища снят запрет на купание

23 июля 2007 10:39
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Как сообщили специалисты, результаты микробиологического анализа проб воды соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Напомним, что Цнянское наряду с водохранилищами Дрозды, Заславское и Комсомольским озером, было закрыто 13 июня. Предварительно санэпидемиологи брали пробы воды для проведения микробиологического контроля. Тогда в образцах были найдены микроорганизмы, способные вызвать инфекционные кишечные заболевания.

С водоемами Вяча, Криница и Птичь все в порядке: вода в них чистая и купаться можно. Правда, прогноз погоды для любителей активного отдыха на воде неутешителен. На протяжении всей недели синоптики обещают дожди и прохладу.

# общество # Кишечные инфекции

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