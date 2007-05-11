Дню Государственного герба и Государственного флага посвящена акция "Квiтней, Беларусь!". Она стартует 11 мая в Минске.Солдаты роты Почетного караула возложат венок от участников акции к памятному знаку "Беларусь партизанская". Минутой молчания собравшиеся почтут память соотечественников, павших защищая Родину. День Государственного герба и флага Республики Беларусь отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В программе мероприятия - подведение итогов республиканского конкурса среди юных художников "С чего начинается Родина", который проводит Белорусский республиканский союз молодежи в апреле-мае.