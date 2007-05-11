Прямой эфир

С чего начинается Родина:

11 мая 2007 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дню Государственного герба и Государственного флага посвящена акция "Квiтней, Беларусь!". Она стартует 11 мая в Минске.Солдаты роты Почетного караула возложат венок от участников акции к памятному знаку "Беларусь партизанская". Минутой молчания собравшиеся почтут память соотечественников, павших защищая Родину. День Государственного герба и флага Республики Беларусь отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В программе мероприятия - подведение итогов республиканского конкурса среди юных художников "С чего начинается Родина", который проводит Белорусский республиканский союз молодежи в апреле-мае.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
10 мая 2007 13:38

Железнодорожникам указали путь к рачительности и порядку

10 мая 2007 10:38

Оздоровление белорусских детей в Италии - на качественно новом уровне

10 мая 2007 09:16

В жилом секторе столицы начинается поэтапное отключение горячей воды