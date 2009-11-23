S-Air подрезали крылья

Российской компании аннулировали сертификат на эксплуатацию летальных аппаратов.

Именно S-Air принадлежал самолет бизнес-класса «Хокер», месяц назад рухнувший под Минском. Это решение «Росавиации» тесно связано с катастрофой 26 октября. Хотя, судя по заключению ведомства, безопасность полетов здесь неоднократно ставилась под вопрос.

Справедливости ради стоит отметить, что S-Air стала не единственной компанией, в отношении которой принято столь радикальное решение. Сертификатов лишились также авиакомпании «Былина», «Алания» и грузовая «дочка» «Аэрофлота» — компания «Аэрофлот-Карго».

Сергей Извольский, советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации:

Решение это было вызвано выявленными фактами нарушения эксплуатантом сертификационных требований, связанных с ухудшением уровня безопасности полетов. В частности речь идет о катастрофе воздушного судна ВАЕ-125, которая произошла 26 октября. Решение было принято также в связи с несоблюдением авиакомпанией правил производства и обеспечения полетов.

Самолет бизнес-класса «Хокер» компании S-Air разбился под Минском 26 октября во время захода на второй круг при посадке. Погибли два пассажира, среди которых глава авиакомпании Марат Ромашкин, а также три члена экипажа. Причины авиакатастрофы до сих пор не установлены. Обнаруженные на месте крушения «черные ящики» серьезно пострадали.