С 9 сентября цены на сахар в Беларуси повышены на 20%

Об этом сообщили корреспонденту БелТА в отделе связей с общественностью Министерства экономики.

Повышение цен предусмотрено постановлением Минэкономики от 5 сентября 2011 года №145 «О внесении изменения и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 апреля 2011 г. №62». В Министерстве экономики отметили, что это Документ принят с учетом предложений концерна «Белгоспищепром», в целях компенсации сахароперерабатывающим организациям затрат на сырье в связи с удорожанием сахарной свеклы урожая 2011 года.

Таким образом, предельная максимальная розничная цена на сахар-песок, расфасованный в потребительскую упаковку развесом от 0,5 кг до 1 кг, установлена в размере 6 тысяч рублей за 1 кг.