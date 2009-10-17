С 4 по 6 ноября – Неделя моды Беларуси в Минске

С 4 по 6 ноября ОАО «Центр Моды» проводит Неделю моды Беларуси «Весна-лето 2010» для профессионалов fashion-индустрии.

В рамках Недели моды Беларуси 4 ноября пройдет фестиваль моды «Лен-2009», задачей которого будет повышение престижа и конкурентоспособности национального дизайна. Вниманию участников будут предложены показы коллекций льняной одежды, обуви и аксессуаров ведущих белорусских дизайнеров, а также концертная программа (фолк-модерн группа «Палац»).

5 ноября в белорусском Центре Моды пройдет методический семинар для специалистов индустрии моды. В программе семинара – лекции, доклады, круглый стол, а также эксклюзивный показ коллекций дизайнеров Центра Моды.

И в завершение, ночью 6 ноября современную столичную молодежь ждет модная вечеринка с показом трендовых коллекций «prêt-a-porter» «Весна-лето 2010» дизайнеров Центра Моды под музыку в стиле HOUSE DJ Пьера Равана. Показ откроется гостевым показом французского дизайнера Юрия Кота. В числе приглашенных вечера — деловая и культурная элита, представители дипломатического корпуса, ведущих средств массовой информации.

По материалам InterModa.Ru.