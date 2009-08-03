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С 4 до 18 августа троллейбус № 27 уходит с трассы

03 августа 2009 19:54
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Маршрут снят из-за капитального ремонта на Казинца. Кроме того, в объезд отправится 19-й. Чтобы компенсировать неудобства вводится временный автобус № 27-Т «Курасовщина–Дружная».
# общество

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