С 4 до 18 августа троллейбус № 27 уходит с трассы

В 1907 году на Юрьевской улице (ныне район улицы Янки Купалы) открылась частная лечебница по использованию методов лечения водой, электричеством, горячим воздухом и с помощью гимнастики.
Последствия недавнего потопа в Минске снова в центре внимания. Эксперты ожидают наплыва на рынки страны так называемых автомобилей-утопленников.
Акция принесла неожиданные результаты. Фаворит приближается к финишу с нулевым результатом.
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