С 30 мая Белорусская железная дорога перешла на летнее расписание

Согласно новому графику, объемы пассажирского движения не только сохранены, но и увеличены.

Кто из нас стоя на платформе в ожидании поезда хотя бы раз в жизни не возмущался: почему поезд опаздывает либо почему его отменили и своевременно об этом не информировали? Теперь ждать особо не придется. Интервалы движения станут меньше, а число электричек и поездов возрастет.

Лето, дачи, отпуска. Новый график уже сегодня позволяет закоренелым дачникам и желающим навестить родственников уехать в любое удобное для них время. В пригородное путешествие на рельсах с этого дня отправляются сразу 413 поездов.

Новый сезонный график — традиция ежегодная, однако на этот раз планы масштабные. Железная дорога намерена вернуть своих пассажиров, которые «пересели» на автобусы и автомобили. Цены за проезд пока остаются на прежнем уровне, а вот комфорта прибавится.

Евгений Коробков, первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

В первую очередь, это скорость — прямые безостановочные поезда: «Минск-Молодечно-Молодечно-Минск», «Минск-Барановичи-Барановичи-Минск» — это уже межрегиональное движение.

А еще быстрее мы поедем в 2012 году — со скоростью 200 километров в час. Правда, скорость наши поезда буду набирать постепенно. На первом этапе Минск и областные центры свяжут поезда, способные передвигаться со скоростью 160 километров в час. Затем — по нарастающей.

Ажиотаж этим летом уже начался вокруг билетов на международные поезда. Уехать можно практически в любую европейскую страну. А значит, финансовый кризис отступил. Быстрее всего вакантные купе заканчиваются на маршрутах в Амстердам и Варшаву.

Надежда Будник, старший билетный кассир международных касс:

В связи с летними перевозками организовано дополнительное курсирование, и пущен дополнительный поезд «Минск-Варна», для наших пассажиров, которые желают провести свой отпуск на берегах моря в Болгарии.

И еще один сюрприз: уже через год от вокзала до Ждановичей можно будет доехать за пятнадцать минут. Железная дорога запустит так называемую «городскую электричку»: контракт со швейцарской компанией на поставку десяти сверхкомфортабельных электропоездов уже заключили.