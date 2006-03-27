С 3 по 24 апреля пройдет третий этап репетиционного тестирования для будущих абитуриентов

Столичные одиннадцатиклассники смогут проверить свои знания в школах, гимназиях, лицеях, а также в пяти столичных вузах — Белгосуниверситете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Международном государственном экологическом университете имени А.Д. Сахарова, Белорусском национальном техническом университете и Белорусском государственном аграрном техническом университете. Зарегистрироваться выпускники смогут по месту учебы. Оплата — 6.500 рублей за один предмет.