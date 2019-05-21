С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

Новости Беларуси. Поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала – оплатить проезд в общественном транспорте становится проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала – оплатить проезд в общественном транспорте становится проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже с четверга запустят сервис оплаты бесконтактными картами. Начнут с трамваев. Пока новую систему смогут оценить пассажиры маршрута «Серебрянка – Зеленый луг». Стоимость проезда – 60 копеек.
Рассчитаться за проезд смогут обладатели бесконтактных карт любого банка и владельцы мобильных устройств с технологией NFC. В случае успеха систему распространят на весь столичный общественный транспорт.