С 23 мая в трамваях Минска запустят сервис оплаты бесконтактными картами

Новости Беларуси. Поднести карту к валидатору и дождаться звукового сигнала – оплатить проезд в общественном транспорте становится проще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже с четверга запустят сервис оплаты бесконтактными картами. Начнут с трамваев. Пока новую систему смогут оценить пассажиры маршрута «Серебрянка – Зеленый луг». Стоимость проезда – 60 копеек.