С 23 декабря на гололеде пострадали около полутысячи человек

В Беларуси уже несколько дней дороги и пешеходные тротуары больше похожи на каток.

Только 26 декабря за первую половину дня в приемное отделение Республиканского Центра травматологии и ортопедии в Минске поступили около полусотни пострадавших. За сутки же жертвами льда становятся почти сто человек.

Основные травмы — это переломы и вывихи конечностей. У каждого пятого врачи фиксируют травмы позвоночника. Тяжелые увечья получают люди преклонного возраста. С 23 декабря за медицинской помощью к специалистам республиканской травматологии обратились около полутысячи человек.

Сергей Казаев, заведующий приемным отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Заранее сделаны запасы медикаментов, гипса, имплантатов. Выделены дополнительные сотрудники младшего и среднего персонала, дополнительно будут дежурить врачи.