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С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь

21 декабря 2017 14:03
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь: с 22 декабря и по 25 декабря включительно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь-1

Магистраль отмечается повышенной аварийностью. Госавтоинспекторы особенно внимательно будут следить за соблюдением скоростного режима, правил обгона и пересечением пешеходами проезжей части.

С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь-4

С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь-6

С началом зимних каникул в области стартует акция «Безопасные каникулы»: она направлена ​​на предупреждение ДТП с участием детей.

# общество # Фотофакт # ГАИ

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