С 22 по 25 декабря ГАИ берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области берет под усиленный контроль трассу Минск-Молодечно-Нарочь: с 22 декабря и по 25 декабря включительно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Магистраль отмечается повышенной аварийностью. Госавтоинспекторы особенно внимательно будут следить за соблюдением скоростного режима, правил обгона и пересечением пешеходами проезжей части.