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С 21 по 31 августа в Минске пройдет традиционная ярмарка «Здравствуй, школа!»

11 августа 2010 11:35
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До начала учебного года осталось три недели. Самое время заняться экипировкой учеников. Во всех регионах Беларуси работают школьные базары. Представлен расширенный ассортимент одежды, обуви и школьно-письменных принадлежностей. Покупателей ожидают и ярмарки. К примеру, в Минске с 21 по 31 августа пройдет традиционная выставка-ярмарка «Здравствуй, школа!». В большинстве организаций «Белкоопсоюза» школьные товары можно будет купить со скидкой.
# общество

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