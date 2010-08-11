С 21 по 31 августа в Минске пройдет традиционная ярмарка «Здравствуй, школа!»

До начала учебного года осталось три недели. Самое время заняться экипировкой учеников. Во всех регионах Беларуси работают школьные базары. Представлен расширенный ассортимент одежды, обуви и школьно-письменных принадлежностей. Покупателей ожидают и ярмарки. К примеру, в Минске с 21 по 31 августа пройдет традиционная выставка-ярмарка «Здравствуй, школа!». В большинстве организаций «Белкоопсоюза» школьные товары можно будет купить со скидкой.