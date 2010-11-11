С 2014 года добраться из Минска в Вильнюс можно будет за два часа

Для ускорения состава проведут модернизацию путей, усилят колею. Уже создана рабочая группа для этого проекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И уже в следующем году поезд «Минск-Вильнюс» сократит на полчаса время пребывания в пути.
Ромуальдас Козыровичус, советник генерального директора Литовской железной дороги:
В 2014 году возведем до того, что будем ездить между Вильнюсом и Минском два часа. На границе поезд не будет останавливаться – никакого контроля на границе, только будет контроль при входе в Минске, и в Вильнюсе при выходе на специальную платформу.