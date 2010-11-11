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С 2014 года добраться из Минска в Вильнюс можно будет за два часа

11 ноября 2010 18:41
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Об этом сообщила администрация Литовской железной дороги. Время в пути таким образом сократится в боле чем в два раза. Ведь путешествие из белорусской столицы в литовскую в настоящее время занимает более 4,5 часов.

Для ускорения состава проведут модернизацию путей, усилят колею. Уже создана рабочая группа для этого проекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И уже в следующем году поезд «Минск-Вильнюс» сократит на полчаса время пребывания в пути.

Ромуальдас Козыровичус, советник генерального директора Литовской железной дороги:
В 2014 году возведем до того, что будем ездить между Вильнюсом и Минском два часа. На границе поезд не будет останавливаться – никакого контроля на границе, только будет контроль при входе в Минске, и в Вильнюсе при выходе на специальную платформу.

# общество

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