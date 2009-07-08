С 2003 года численность безработных женщин снизилась в Беларуси 4 раза

В Беларуси постепенно снижается женская безработица, однако в структуре безработных по-прежнему преобладают женщины.

«Тенденции на рынке труда меняются, но у безработицы по-прежнему остается женское лицо, — сказал начальник главного управления политики занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты Николай Кохонов. — Причем это характерно не только для Беларуси, но и для всех стран мира».

По оперативным данным, на 1 июля нынешнего года в органах государственной службы занятости зарегистрированы в качестве безработных 23,1 тыс. женщин (по сравнению с 1 июля 2008 года их стало меньше на 14,6%). Удельный вес женщин в общей численности безработных составил 55,4% (год назад было 63,2%).

В среднем период трудоустройства безработной женщины составил в прошлом году 2,7 месяца, а в 2003 году он был 5,5 месяца (у мужчин 1,4 и 3,0 соответственно). Продолжительность женской безработицы по итогам первого полугодия текущего года составляет 5 месяцев (в 2003-м — 7,7), но это больше, чем у мужчин (соответственно 3,5 и 6,5 месяца). Кстати, женщины составляют около 53% в экономически активном населении, сообщает БЕЛТА.