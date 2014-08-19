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С 20 августа автобус №34 изменяет свой маршрут

19 августа 2014 18:12
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Новости Беларуси. 20 августа автобус № 34 начнет курсировать по маршруту «диспетчерская станция «Славинского» – переулок Липковский». Конечную остановку перенесли из-за низкого пассажиропотока на участке от улицы Славинского до диспетчерской станции «Калиновского».

При движении со стороны остановочного пункта «Липки» автобусы будут заезжать на улицу Липковскую и одноименный переулок, следуя по  новому разворотному кольцу, сообщили в программе «Столичные подробности» на сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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