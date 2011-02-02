С 1976 года во внутренних войсках Беларуси спортивную подготовку получили более 40 призеров и чемпионов олимпийских игр

Новый многофункциональный спорт-комплекс открылся второго февраля в Минском гарнизоне внутренних войск МВД. Однако посещать его может любой желающий.

Новый спорткомплекс внутренних войск на проспекте Независимости – брат-близнец здания на Маяковского 99. Проект типовой. В последнем случае удалось снизить стоимость строительства и улучшить некоторые детали.

Кстати, в целом, по стране это становится хорошей тенденцией. Зодчие учитывают свой предыдущий опыт, и новое здание часто обходится дешевле. Хотя на здоровье в Беларуси, конечно, никто не экономит.

Валерий Гайдукевич, командующий внутренними войсками министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В первую очередь, мы приглашаем детей военнослужащих.

Обязательно будем проводить соревнования по разным видам спота.

Многофункциональность комплекса позволяет заниматься самыми разными видами спорта. Одновременно здесь могут тренироваться 300 человек. В их распоряжении самое современное спорт-оборудование: станки, беговые дорожки. Кардиотренажеры работают от автономного питания. Зал для игровых видов спорта сегодня опробовали в волейбольном поединке. На втором этаже разместились татами, бойцовые груши и ринг. Все-таки, в первую очередь спорткомплекс предназначен для поддержания хорошей физической формы военнослужащих. А это их главное профессиональное качество.

И хотя спроткомплекс расположен на территории части внутренних войск, его двери открыты и для простых граждан. Нужно просто прийти, записаться в секцию и можно заниматься.

Например, таиландским боксом. Среди тренеров и самый титулованный боец Беларуси Дмитрий Шакута, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он 15 раз становился чемпионом мира. Здесь ведет свою группу, передает спортивный опыт.

Дмитрий Шакута, чемпион мира по таиландскому боксу, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Дети с разных районов бесплатно занимаются.

У нас тут и смешанные единоборства, похожие на бои без правил. Рукопашный бой. Как спортивный, так и боевой.

Кстати, внутренние войска – одна из белорусских кузниц спортсменов самого высокого класса, отстаивающих честь страны на международных первенствах. С 1976 года здесь получили подготовку более 40 призеров и чемпионов олимпийских игр.

В Минске на базе внутренних войск открылся новый многофункциональный спорткомплекс