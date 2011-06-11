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С 18.00 11 июня до 8.00 12 июня в Минске будет ограничена продажа спиртного

11 июня 2011 13:46
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Тысячи белорусских выпускников прощаются со школой. Праздничные вечера проходят по всей республике. В этом году за порог альма-матер шагнут более 75 тысяч одиннадцатиклассников.

Вариантов продолжения праздничного вечера с каждым годом все больше: от поездок на лимузинах до прогулок на теплоходах и трамваях. При этом, традиционным остается встреча рассвета.

Парки, скверы и лесопарковые зоны, которые выпускники выбирают для гуляний, – под пристальным вниманием правоохранителей.

В Минске выпускные балы пройдут под знаком Дня трезвости. 11 июня с шести вечера и до восьми утра 12 июня продажа спиртного будет ограничена, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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