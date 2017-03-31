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С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси

31 марта 2017 13:11
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Новости Беларуси. Белорусским студентам сообщили даты, которые станут финальными для зачисления в силовые и творческие вузы. С 18 июля высшие учебные заведения приступают к проведению вступительных экзаменов. Прежде всего внутренние испытания предстоит пройти абитуриентам, которые хотят связать судьбу с профессией военного. Справиться с заданием они должны до 21 июля. Зачисление на бюджетную форму обучения уже через три дня.

Что касается получения диплома на платной основе, то окончательные списки будущих студентов силовых вузов появятся до 2 августа.

Расписание для творческих  высших учебных заведений будет отличаться. Так, внутренние экзамены в них пройдут до 26 июля. Имена первокурсников-бюджетников станут известны 28 июля, а тех, кто поступил на платное отделение, 3 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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