С 12 апреля в Беларуси завершается отопительный сезон

Новости Беларуси. В стране с этого дня завершается отопительный сезон. В связи с тем, что за окном установилась теплая погода и, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет и дальше повышаться, рекомендовано отключить батареи в домах, гостиницах, административных зданиях и на предприятиях. А детсады, школы и больницы энергетики переведут в режим протапливания.

В нынешнем сезоне сэкономлены сотни миллиардов рублей по сравнению с прошлым, ведь тогда тепло в квартиры белорусов перестали подавать лишь в конце апреля.

А следующей весной обогрев пройдет по новым условиям. Батареи остынут, если за окном + 8 держится не пять, а три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.