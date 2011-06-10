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С 11 июня пересечь границу с полным баком топлива можно будет только раз в 5 суток

10 июня 2011 17:11
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В противном случае придется заполнить декларацию. Новый порядок вывоза автомобильного топлива за пределы Республики Беларусь устанавливается с 8 утра.

Мера принята в целях стабилизации обстановки на внутреннем топливном рынке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Орловский, начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Государственный таможенный комитет информирует, что завтра, 11 июня, вводится в действие постановление Совета Министров Республики Беларусь № 753. Постановлением предусмотрены меры, ограничивающие вывоз автомобильного топлива с территории Республики Беларусь через внешнюю границу Таможенного союза. Вывоз автомобильного топлива чаще, чем раз в пять дней, будет возможен только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.
Лица, невыполняющие нормы постановления, будут нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Нормы постановления не будут распространяться на вывоз автомобильного топлива из Республики Беларусь в Российскую Федерацию.

# Экономика # общество

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