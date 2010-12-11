С 11 декабря по 9 января таможенная служба Беларуси будет работать в усиленном режиме

Количество сотрудников в сменах увеличиться, а при необходимости, будут открыты дополнительные полосы движения. Внутренние пункты таможенного оформления будут работать и в выходные дни.

Работа таможенной службы в усиленном режиме в Рождественские и Новогодние праздники мера крайне необходимая. Именно в этот период значительно увеличивается грузо- и пассажиропоток. К примеру, в таможенном пункте пропуска «Брузги», желающих пересечь границу в этот период в полтора раза больше чем в обычные дни.

Дальнобойщику Андрею Савца не раз приходилось пересекать границу в канун праздников. Что такое многочасовые очереди он знает не понаслышке. Бывало, что и Новый год встречал в кабине своего грузовика. Поэтому инициативу белорусских таможенников только приветствует.

Андрей Савца, дальнобойщик:

Всегда в Новогодние и Рождественские праздники поток машин увеличивается, и поэтому тяжеловато становится. И то, что таможня решила сделать такие шаги, то нам, перевозчикам, хорошо.

Поляк Чеслав Заневски в Беларуси – частый гость. Здесь живут его родственники. До Рождества нужно всех проведать, поэтому и границу в декабре пересекает по три раза в неделю.

Чеслав Заневски, житель Белостока (Польша):

Я езжу несколько раз в неделю, и для меня это очень важно. Здесь всегда быстро оформляют, но на праздники приходиться постоять. И если теперь увеличится количество таможенников, будет значительно быстрее.

Иван Телешинский, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Смены будут усиливаться за счет сотрудников других отделов. Вопрос открытия дополнительных полос движения будет рассматриваться в рабочем порядке. Как только такая необходимость возникнет. Следует отметить, что у нас на выезд из Беларуси таких полос достаточно.

Изменится работа и на внутренних пунктах таможенного оформления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Здесь пропускать грузы будут в выходные и в праздничные дни. Подобные меры планируют ввести и польские таможенники, а это значит что очереди на границах вряд ли испортят праздничное настроение. Усиленный режим в пунктах пропуска будет действовать до 9 января.