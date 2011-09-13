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С 10 сентября снизилась стоимость проезда в могилевском прицепном вагоне поезда «Гомель — Могилев — Москва»

13 сентября 2011 07:14
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Об этом корреспонденту сайта .mycity.by сообщил заместитель начальника пассажирского отдела Могилевского отделения Белорусской железной дороги Сергей Приставко.

Руководство предприятия пошло навстречу пассажирам — ведь заплатить около 600-от тысяч за поездку туда и обратно достаточно дорого. «Стоимость снижена за счет снятия коэффициента «фирменности», — поясняет Сергей Валерьевич, — однако качество и уровень обслуживания от этого ничуть не пострадают».
По словам нашего собеседника, в среднем стоимость проезда в плацкартном вагоне снизится на 45 тысяч белорусских рублей. Эта сумма может варьироваться — в зависимости от сезона, дня недели, а также курса швейцарского франка, к которому привязана стоимость билета. Следует отметить, что цены на проезд снизятся только в могилевских прицепных вагонах, в гомельских же они останутся прежними.

# общество

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