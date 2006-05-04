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С 10 мая в столице начнется профилактическое отключение горячей воды

04 мая 2006 08:03
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Первыми ощутят неудобства жители улиц Казинца, Брестской, Ландера, Корженевского, Берута, Одоевского, Марцинкевича, Кальварийской, Притыцкого, Скрыганова, Сердича, Жудро, Глебки, Матусевича и проспекта Пушкина.При обнаружении течи воды или испарения из земли, колодцев, пpовалов гpунта необходимо сpочно сообщить диспетчеpу "Минских тепловых сетей" или в ближайший ЖЭС. Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращенно и, в случае успешных испытаний трубопроводов, не превысит двух недель.
# общество

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