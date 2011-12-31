С 1 января увеличиваются пособия отдельным категориям граждан

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, это повышение коснется более 150 тысяч получателей по всей стране. Выплата пособий в новых размерах начнется с февраля.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

С 1 января 2012 года увеличивается размер пособия по уходу за детьми-инвалидами до 18 лет с 65 до 100% бюджета прожиточного минимума. Пособия по уходу на ВИЧ-инфицированными детьми увеличивается с 45 до 70% бюджета прожиточного минимума. Пособия по уходу за инвалидами первой группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста, также повышается с 65 до 100% бюджета прожиточного минимума, если уход осуществляется за одним человеком. А если за двумя и более, то 120% бюджета прожиточного минимума.

Следует отметить, что еще одна категория (это люди, которые получают пособия по уходу за детьми старше трех лет, а это пособие назначается в зависимости от среднедушевого дохода в семье) увеличивается с 30 до 50% бюджета прожиточного минимума.

Также с нового года в Беларуси почти на треть повысится тарифная ставка первого разряда. Президент согласовал соответствующее постановление Совета Министров. С 1 января ставка первого разряда составит 200 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также корректируются коэффициенты к окладам для работников с 1 по 27 разряды. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, в среднем зарплаты бюджетников увеличатся почти на 20%.