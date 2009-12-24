С 1 января социальные пособия в Беларуси будут назначаться по новым правилам

Об этом разговор с начальником отдела развития и координации социальной помощи и социального обслуживания Министерства труда и соцзащиты Татьяной Николаевной Федоровой.

С 1 января в Беларуси отменяется система безналичных жилищных субсидий

Если платить за квартиру трудно, на эти цели пойдет та же адресная помощь. Ведь первое условие ее предоставления — трудная жизненная ситуация. А условие номер два — низкий уровень доходов.

При этом важным новшеством системы предоставления адресной помощи в следующем году станет повышение критерия нуждаемости для выделения единовременного пособия. С 1 января право на это пособие получат семьи и одинокие граждане с ежемесячным доходом менее 150 процентов бюджета прожиточного минимума (на сегодня это 375 105 рублей), тогда как ранее рассчитывать на такую выплату можно было лишь при условии среднедушевого дохода менее 120 процентов (300 084 рубля).

Стоит отметить, что минимальная планка для едино-временной выплаты установлена на уровне 50 процентов БПМ (125 тысяч рублей), а максимальная — в размере 5 бюджетов прожиточного минимума (1 миллион 250 тысяч) на каждого члена семьи. Сумма же пособия будет зависеть от конкретной ситуации и от того, насколько тяжелым оказалось финансовое положение нуждающихся граждан.

Ежемесячное пособие будет назначаться не на 3, а на 6 месяцев

При этом, отмечает Татьяна Федорова, увеличится и расчетный срок для определения совокупного дохода — его станут определять за 12 месяцев, предшествующих обращению за государственной адресной социальной помощью. Раздвижение временных рамок в данном случае позволит учесть сезонные колебания доходов населения. А значит, сделать механизм выплат более объективным.

В связи с увеличением срока подсчета дохода один из наиболее актуальных моментов — изменение ситуации в семье. Возможен ли в связи с этим перерасчет размера помощи?

— Если заявитель предоставит документы, подтверждающие появление нового члена семьи, то на него будет назначена помощь — со следующего после рождения месяца, — поясняет Татьяна Федорова. — И наоборот: если член семьи умирает, то опять же со следующего месяца выплата помощи на него прекращается.

Кроме того, перерасчет производится, если в семье один из членов станет военно-служащим, отправится в места лишения свободы, будет признан обязанным возмещать государственные расходы на содержание детей, начнет работать на условиях неполного времени по своему желанию, направится в социальное учреждение на полное государственное обеспечение. Обо всех этих случаях семья обязана заявить, поскольку один из ее членов права на адресную поддержку иметь уже не будет. В противном случае получится “переплата” пособия. А переплату придется вернуть.

В системе поддержки населения появится совершенно новый вид помощи

Он будет заключаться в выплате пособия на приобретение технических средств реабилитации. Стоит отметить, что государственную адресную социальную помощь в данном случае смогут получить две категории граждан. Это инвалиды третьей группы (правда, лишь в том случае, если их инвалидность наступила не в результате алкогольного или наркотического опьянения, членовредительства или противоправных действий) и дети в возрасте до 18 лет, которые не являются инвалидами, однако нуждаются в средствах реабилитации. Кстати, социальное пособие на приобретение таких средств будет выделяться нуждающимся без учета доходов. И главное — компенсировать затраты в полном объеме.

Естественно, актуальный вопрос — на какие средства реабилитации распространится адресная помощь? К ним, в частности, относятся слуховые аппараты, глазные протезы, одноразовые инсулиновые шприцы и одноразовые иглы для шприц-ручеек, тест-полоски для определения сахара в крови. Пособие инвалидам перечислят на счет в банке. И приобрести все эти средства реабилитации они смогут за наличные деньги.

Кроме того, социальное пособие на технические средства реабилитации будет предоставляться и в безналичной форме. В данном случае речь идет о продукции Белорусского восстановительного протезно-ортопедического центра — это протезы верхних и нижних конечностей (в комплекте с чехлами), ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы), корсеты, бандажи, спиноголоводержатели, жесткие пояса, изделия для лечебного протезирования детей (распорки, абдукционные трусики), ортопедическая обувь. Причем механизм получения помощи в такой ситуации оказывается весьма простым. Человеку, нуждающемуся в средствах реабилитации, достаточно прийти в центр, снять мерки и через какое-то время забрать товар. А рассчетно-денежные отношения его уже не касаются.

Еще один существенный нюанс — как часто человек сможет воспользоваться своим правом на получение нового вида помощи. Определяющую роль здесь играет срок эксплуатации конкретного изделия. Как правило, все ортезы и протезы у взрослых должны меняться раз в два года, у детей каждый год. Исключение составляют лишь глазные протезы — их выдают ежегодно всем нуждающимся независимо от возраста. Такой же срок службы и у ортопедической обуви. А вот обзавестись новым бесплатным слуховым аппаратом инвалиды могут только через четыре, а дети —

через два года.

Источник: НГ