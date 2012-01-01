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С 1 января официально начал работать сформированный Следственный Комитет Беларуси

01 января 2012 14:01
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Новости Беларуси. Управления ведомства заработали во всех областях и районах республики.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ об образование этого ведомства еще 12 сентября прошлого года. Чтобы начать работу в новом формате, специалисты из прокуратуры, МВД и Комитета госконтроля прошли внеочередную аттестацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача нового ведомства – объективно расследовать преступления. Для того, чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов граждан.

Сейчас можно обратиться и в прокуратуру, и в милицию, и на прямую в Следственный Комитет.

# общество # Белоруссия

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