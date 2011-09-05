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С 1 января 2012 года в Беларуси начнет работу Следственный Комитет

05 сентября 2011 11:19
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Об этом доложил президенту Александру Лукашенко государственный секретарь Совета Безопасности республики Леонид Мальцев. Уже отработан проект указа о создании новой структуры. Определены ее функции и статус сотрудников.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Главное – это защита жизни, здоровья, имущества, чести и достоинства граждан в правоохранительной системе. Конечно, создание Следственного Комитета максимально исключит возможность необоснованных привлечений к ответственности и так далее, поскольку они будут руководствоваться только законом. Никаких ведомственных давлений не будет. Следственный Комитет будет подчиняться только главе государства.

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