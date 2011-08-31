С 1 сентября минский метрополитен переходит на зимний график движения поездов

Теперь по будням в час пик электрички будут ходить с меньшим интервалом. Новый график предусматривает увеличение потока пассажиров.

К слову, летом услугами подземки пользуются около шести сотен тысяч человек в день. В зимний период их становится больше на 200 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Григорий Якимков, начальник службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Есть необходимость, чтобы интервал был уменьшен. Чтобы обеспечить комфортабельность поездки пассажиров. Естественно, в утренние часы пик, с семи до девяти, в вечерние часы пик по первой линии интервал движения поездов сделаем две минуты.

По второй линии в утренние часы пик – две минуты, в вечерние – 2,5 минуты.