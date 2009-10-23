С 1 сентября 2010 года начнут действовать новые правила белорусской орфографии и пунктуации

Изменения коснулись в основном слов-исключений и заимствований, а таких около двух десятков.

Как передает агентство «Минск-Новости», об этом сообщил советник министра образования по связям со СМИ и общественностью, заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики БГУ профессор Виктор Ивченков.

По его словам, изменения не несут кардинальных перемен основных принципов белорусского правописания, они направлены на сближение современного письменного языка и разговорной практики. В новой редакции сохранены основные правила, но по-новому структурированы, что позволит их быстрее усвоить. Как рассказала ведущий инспектор управления общего и среднего образования Министерства образования Республики Беларусь Ирина Булавкина, в учреждениях образования уже есть учебник для пятого класса, который издан в 2008 году. В нем отражены новые правила орфографии. Сейчас готовятся к изданию учебники для 6 и 7 классов. К 1 сентября 2010 года все будут обучаться по книгам, соответствующим новым правилам белорусской орфографии и пунктуации.