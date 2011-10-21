С 1 ноября в Беларуси примерно на 20% увеличатся пенсии

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Тозик.

Также вице-премьер отметил, что сокращение бюджетного финансирования не коснется основных социальных программ

В Минске прошло совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания. Правительство отвечало на вопросы парламентариев, где затрагивались актуальные темы социальной жизни страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме того, стало известно, что с первого ноября увеличатся пенсии – примерно на 20%. Страна обладает достаточными для этого ресурсами, отметил вице-премьер.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

После того, как мы выйдем на единый курс, приведем, сбалансируем бюджетную сферу, доходно-расходные части, сбалансируем экономику, свое мышление. Социальные программы трогаться не будут. Я уже говорил, что будет продолжаться, может быть, не в таких объемах, льготное кредитование жилищного строительства.