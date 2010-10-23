С 1 ноября трудовые пенсии в Беларуси вырастут на 10%

Указом, который подписал глава государства, также устанавливается ежемесячная доплата к социальным пенсиям детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, инвалидам первой, второй и третьей группы, в том числе инвалидам с детства и детям, потерявшим кормильца.

Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это решение принято для повышения уровня социального обеспечения наших пенсионеров, а также в связи с тем, что было принято решение и по повышению заработной платы. Средства Фонда социальной защиты населения достаточно стабильны. Дополнительно на выплату повышенных пенсий в ноябре потребуется порядка 135 миллиардов рублей.

За текущий год это уже третье повышение. С 1 января размер пенсии увеличился примерно на 9%, а с 1 августа — на 12,5%. Таким образом, за год белорусские пенсионеры стали богаче более чем на треть. Нынешнее повышение коснётся примерно 2,4 миллионов граждан.

В нынешнем году, как и в предыдущие, тенденция роста пенсий сохраняется. Ещё 10 лет назад, в конце 2000 года средний размер пенсии в пересчёте на доллары составлял всего 35 условных единиц. За пять лет выплаты выросли почти втрое, и в декабре 2005 года средняя пенсия превысила уже 100 долларов. До 111 она поднялась в январе 2006 года. И по уровню пенсионного обеспечения уже тогда Беларусь заняла лидирующие позиции в СНГ.

В январе 2008 года отечественный пенсионер в среднем получал 345 тысяч, через год — 408, в январе 2010 года — уже 491 тысячу рублей. В нынешнем году пенсии пересчитали пять раз: в январе и августе — в связи с ростом средней зарплаты, а после увеличения бюджета прожиточного минимума — в феврале, мае и августе — подняли минимальные трудовые и социальные пенсии, а также надбавки и повышения к ним. Таким образом, с начала года выплаты увеличились на 23,5%. С августа средний размер пенсии по возрасту — более 555 тысяч рублей.

В последнее время расходы на финансирование пенсионных выплат в Беларуси составляют около 10% ВВП. Сейчас на заслуженный отдых мужчины уходят в 60 лет, женщины — в 55. И вопрос о повышении пенсионного возраста в нашей стране не актуален. Это подтвердил Президент Беларуси, выступая на шестом съезде Федерации профсоюзов страны в сентябре нынешнего года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».