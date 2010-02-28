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С 1 марта изменяется трасса автобусного маршрута 5-Э

28 февраля 2010 21:58
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В направлении диспетчерской станции «Чижовка» автобусы поедут по улице Уборевича, проезду Голодеда, улице Голодеда и Ташкентской.С дополнительными остановками «Чижовка-2» и «Кинотеатр «Дружба».
# общество

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