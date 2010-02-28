С 1 марта изменяется трасса автобусного маршрута 5-Э

В предвкушении весеннего половодья магазины стали активнее предлагать покупателям такой необычный товар, как резиновые сапоги.
Двугорбового верблюда монгольской породы приобрели сотрудники новосибирского крематория, чтобы оказывать умиротворяющее воздействие на посетителей парка Памяти, где хранятся урны с прахом умерших.
Впервые в истории зимних Олимпиад белорусские спортсмены возвращаются на родину с золотом. Героем стал Алексей Гришин, который в акробатическом фристайле еще раз доказал лидерство Беларуси.
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