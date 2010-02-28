С 1 марта изменяется трасса автобусного маршрута 5-Э

Небывалый олимпийской успех: Беларусь заняла 17-е место на Олимпиаде в Ванкувере

Впервые в истории зимних Олимпиад белорусские спортсмены возвращаются на родину с золотом. Героем стал Алексей Гришин, который в акробатическом фристайле еще раз доказал лидерство Беларуси.