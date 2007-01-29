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С 1 февраля минские маршрутки будут работать строго по расписанию

29 января 2007 09:51
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Пока их владельцы согласовывают графики движения. А уже в самое ближайшее время в столице появится контрольная служба. Её работники на конечных остановках будут отслеживать точность соблюдения графика. В случае его невыполнения перевозчиков ожидают штрафы. В марте информация о режиме работы маршрутных такси появится на начальных и конечных остановках. По данным статистики, за прошлый год маршрутные такси перевезли свыше 9 млн. человек.
# общество

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