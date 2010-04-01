С 1 апреля в Беларуси введен запрет на лов пресноводных креветок и всех видов рыбы

Исключение составляет любительское рыболовство одной удочкой с одним крючком в светлое время суток и только с берега. Нарушителям грозят внушительные штрафы.

Александр Касабуцкий — профессиональный рыбак с многолетним стажем — уверяет, что в Могилёвской области в водоёмах всё чаще стали попадать на крючок креветки. Уже и до городской речушки Дубровенки добрались. Вот и сейчас вместо привычной плотвы рыбак из воды вылавливает креветок, одну за другой.

Александр Касабуцкий, рыбак:

Креветки мешают, не дают спокойно ловить рыбу. Забирать нельзя. Если бы раньше, то взял бы, жена приготовила бы хороший ужин. А сейчас нельзя, приходится отпускать.

Отпускает креветок обратно в воду Александр не случайно. С 1 апреля в Беларуси вводится временный запрет на их ловлю, а вместе с тем и всеобщий запрет на любительский лов рыбы.

Правда рыбачат по правилам всё же не все. Подтверждение тому и результаты проверки инспекторов одной из заток Днепра в черте Могилёва. Здесь сети стоят повсюду.

Дмитрий Мельников, государственный инспектор Могилёвской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Обследование всего лишь одного водоёма — 150 метров сетей и 10 кг рыбы.

Во время весеннего запрета на лов рыбы браконьеры активны как никогда. Наиболее распространённый метод — это лов сетью, особенно. При этом зачастую вылавливаются самые ценные породы молодняка, который так и не успел дать потомство.

Такие осмотры водоёмов, особенно в период нереста, проводятся регулярно. Зачастую в руки к инспекторам попадают расставленные сети, а не их владельцы. Хотя последнее время брать браконьеров «с поличным» тоже удаётся. Только за прошлый год по таким фактам было возбуждено 51 уголовное дело. Помогают не только современная техника и средства связи, но и местные рыбаки-легалы.

Андрей Романчук, старший государственный инспектор Могилёвской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Эти 150 метров сетей привели бы нарушителей в случае задержания к штрафу от 10 до 30 базовых величин. Плюс ущерб около 30 базовых за добытую рыбу. Итого около 2-2,5 млн.

Браконьеров с каждым годом становится всё меньше. И, возможно, уже в ближайшее время такой вид отдыха как рыболовство, будь то на креветок или на щуку, перейдёт в разряд культурного отдыха.