С 1 апреля Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге

1 апреля Россия и Беларусь отменяют плату за входящие звонки. Решение было принято 23 марта на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств. Теперь россияне, находящиеся в Беларуси, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения народов, который ежегодно отмечается 2 апреля.