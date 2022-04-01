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С 1 апреля Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге

01 апреля 2022 07:02
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1 апреля Россия и Беларусь отменяют плату за входящие звонки. Решение было принято 23 марта на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 1 апреля Беларусь и Россия отменяют плату за входящие звонки в роуминге-1

Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств. Теперь россияне, находящиеся в Беларуси, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения народов, который ежегодно отмечается 2 апреля.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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