С 1 апреля 2011 г. упрощается визовый режим для жителей белорусско-польского приграничья

Сегодня Палата представителей нашей страны ратифицировала межправительственный договор о приграничном движении.

Документ предусматривает упрощенный порядок пересечения госграницы для жителей 30-киллометровой зоны.

Право на упрощенный порядок перехода границы имеют те, кто живет здесь не менее трех лет.

Согласно условиям договора, необходимо иметь при себе специальное разрешение, которое обойдется в 20 евро, и документ, удостоверяющий личность. Разрешения выдаются на срок от двух до пяти лет и дают право пребывать на территории другого государства до 90 дней в течение полугода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Воронецкий, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь:

Будут выдаваться разрешения сроком от 2 до 5 лет. Стоимость этого разрешения — 20 евро. Это позволит гражданам приграничной зоны свободно в любое удобное время перемещаться через границу на расстояние до 50 км, если территориально-административная единица находится на расстоянии не дальше 30 км от белорусско-польской границы.