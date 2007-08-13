Ржавая вода для еды и питья

Жители столичного микрорайона Малиновка уже несколько лет сами очищают питьевую воду из-под крана.

На вкус ржавая, по цвету - мутная. Двенадцать лет Наталья Игнатенко с семьей не пьёт воду из-под крана, а использует её только в бытовых целях. Но и там эта Н2О не всегда пригодна.

Каждый месяц соседи меняют фильтры. Те, кому не по карману, очищают воду народным способом. Используют собственные отстойники воды, а при помощи кремния спасаются от привкуса хлора и ржавчины.

Вода - беда всего района. Местный магазин - здесь давно за родник. Скупают пятилитровые баллоны, канистры заполняют до отказа. Так запасов питьевой воды хватает на неделю.

В лабораториях Минскводоканала питьевую воду тестируют по 50 показателям. На контроле микробиологические, органолептические и радиационные показатели. Разный вкус воды в районах города здесь объясняют природным составом Н2О, ведь берется она из подземного и поверхностного источников.

В Минске сейчас одна станция обезжелезивания воды. Её не достаточно. Проектируют еще три. Они приступят к очистке в 2010 году. В перспективе столицу переведут на подземное водоснабжение, а значит навсегда избавят от привкуса хлора и "ржавчины".

