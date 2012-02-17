Прямой эфир

Рынок занятости Беларуси предлагает 53 тысяч свободных рабочих мест

17 февраля 2012 05:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сейчас вакансий в республике почти в 2 раза больше, чем безработных.

В лидерах, традиционно, столица. На каждого минского соискателя условно приходится более 6 предложений. При этом рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составляют три четверти от общего количества мест.

Растет спрос на квалифицированные кадры в здравоохранении, строительстве, на транспорте. Снизилась острота проблемы женской и молодежной безработицы.

В текущем году реализация комплекса активных мер политики занятости позволит обеспечить работой 190 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области занятости # Образование # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
15 февраля 2012 17:32

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов»

15 февраля 2012 16:40

Обследование домашних хозяйств в Беларуси. Все, что должны знать опрашиваемые

Первая в Беларуси автозаправка на солнечных батарейках открылась в Гомельской области
15 февраля 2012 16:38

Первая в Беларуси автозаправка на солнечных батарейках открылась в Гомельской области