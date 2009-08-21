Рынок «Динамо» в Минске закроется к 2010 году

В программе развития города рынков нет. И новых рынков строить не будут.

- В тех, что уже существуют, начнут работы по реконструкции и обновлению. Но если собственники не смогут довести их до современного уровня - будут закрывать, - рассказала «КП» начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Лариса Комарова. - Мы понимаем, что рынки сегодня, в кризис, необходимы физическим лицам для торговли. И возможность торговать не уйдет никуда. Разве что будет совершенствоваться. Но останутся только те рынки, в которые вложат деньги. Некоторые уже изжили себя и должны уйти в прошлое. Растет культура покупателей, появляется желание получать качественные услуги. А на улице примерять одежду - ну что это такое? Мы же должны себя уважать!

По требованиям Комитета архитектуры рынок не может представлять из себя ряд палаток, над которыми поставлены навесы. Нужны хорошие здания в современном стиле, а не сборно-разборные конструкции. Например, рынок на стадионе «Динамо» возник как временный. Сегодня сами предприниматели уже осознали, что он не отвечает требованиям покупателей, и уходят в другие места - в подземные торговые центры, на «Ждановичи». К началу реконструкции стадиона рынок перестанет существовать. И на новом стадионе его не будет.

КАКИЕ ЕЩЕ РЫНКИ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ

- «Червенский» и «Курасовщинский». Чтобы избежать закрытия, их придется построить заново.

- «Максимус» в Малиновке и Сухарево. Владельцы уже предложили проекты реконструкции. Городские власти проект устроил.

- Комаровский рынок работу продолжит, но оттуда, скорее всего, исчезнут сезонные ряды, где под навесами бабушки продают огурцы и картошку со своего огорода.

Если реконструкция этих рынков не завершится до конца 2010 года, то рынки могут закрыть.