Рыболовные артели Гродненщины открыли сезон промышленного лова

Во время первого выхода на воду рыбаки провели разведку мест рыбных стоянок. Прежде чем попасть на прилавки, первый улов прошел лабораторные исследования.

Моторная лодка, несколько сетей и небольшой ящик для рыбы – именно так открыли промышленный рыболовный сезон на озере Вировское. Первый день выхода на воду, говорят рыбаки, не предвещает большой улов. Сегодня главное сделать пробные забросы, найти места стоянки рыб, провести своеобразную разведку. От этой незаметной на первый взгляд работы, зависит будущий улов.

В промышленных масштабах рыбу хотя и ловят сетями, но при этом соблюдают все принятые нормы. Особей меньше установленных размеров сразу же отпускают в водоем. Губить будущий улов, утверждают рыбаки, себе дороже. Тем более, что арендует озеро местное лесничество. Охрана природы их прямая обязанность.

Как утверждают в рыболовных хозяйствах, поймать рыбу в сети, это еще полдела. Главное – подтвердить ее качество. Прежде чем улов окажется на прилавках магазинов, он должен пройти тщательную экспертизу в ветеринарной лаборатории.

Первая партия свежей рыбы поступит в продажу уже завтра. Учитывая, что рыболовные хозяйства есть в каждом районе Принеманья, потребности жителей региона будут полностью удовлетворены.

