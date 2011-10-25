Рыбный день в Беларуси будет каждые выходные

Продукцию собственного производства покупателям предложат лучшие рыбхозы страны.

В эти дни все желающие смогут по самым низким ценам приобрести живую прудовую рыбу. В ассортименте и самые ценные сорта — осетр, стерлядь, форель. Качество продукции можно будет оценить на месте. Горячую уху и рыбу на гриле гостям ярмарки предложат прямо у торговых лотков. Для любителей же посидеть с удочкой организаторы подготовили бассейны с мальками для зарыбления озер и водоемов.

К слову, на ярмарке, которая развернулась в минувшие выходные возле Дворца спорта, прибыль составила около 1,5 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».