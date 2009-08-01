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«Рыбалка-2009» — сезон большой рыбалки в разгаре

01 августа 2009 16:57
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С удочками на берег Вилейского водохранилища вышли промышленники, правоохранители и сотрудники коммунальных служб.

У нынешней рыбалки – принцип соревновательный. Азарт двойной: и перед болельщиками в ил лицом не ударить, и соперников обойти.

Командный дух, рыбацкое счастье, уже почти боевая, многолетняя выучка, и за четыре часа больше тридцати килограммов улова. Причем, ловили только на крючок.

— Не думали, что так будет много рыбы, а самая большая рыба за 6 лет проведения конкурса — 46 см, — Людмила Жуковец, заместитель председателя жюри.

Приготовить хорошую уху, как оказалось, — дело не менее сложное. Но только не для гурманов. Здесь у каждого рыбака тоже свои секреты. И уха действительно не подкачала.

А победителей чемпионата жюри назовет уже 2 августа.

# общество

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