Ряды белорусских правоохранительных органов пополнили 340 офицеров

30 июня прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД Беларуси. Впервые в числе выпускников - 25 курсантов из Российской Федерации, направленных на обучение в Академию МВД Беларуси по решению Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Новоявленные офицеры попрощались со знаменем вуза, им вручили дипломы, а в заключение выпускники прошли торжественным маршем с традиционным подбрасыванием монет.